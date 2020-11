Breaking News: Relay Medical: Covid-19-Schnelltest-Technologie in 10 texanischen Krankenhäusern

Anzeige / Werbung

Aktuell! Relay Medical (WKN: A2JQR0) vermeldet, dass die Fionet Covid-19 Schnelltestplattform nun auch in zehn texanischen Krankenhäusern eingesetzt werden soll.

Die schnelle, automatisierte und sichere Erfassung von Schnelltests ist essentiell, um der Pandemie Herr zu werden: Hier kann man ein konkurrenzloses Produkt anbieten, das genau für diesen Zweck geschaffen wurde.

Erst vor wenigen Tagen gab die Fionet Rapid Response Group, das Joint Venture von Relay Medical (WKN: A2JQR0) und Fio Corp., eine erste Verkaufsvereinbarung mit dem Gesundheitsministerium von Meru County über 500.000 CAD bekannt.

Das Fio-Deki-Gerät als ein Teil der Fionet-Diagnoseplattform.



Danach vermeldete man den ersten Einsatz des Covid-19-Schnelltest-Auswertungs- und Erfassungssystems im Stammland Kanada in einer Privatschule im Raum Toronto. Heute berichtet man nun über die bislang wichtigste Entwicklung: den Einsatz in den USA.

RELAY MEDICAL & FIO ANNOUNCE PILOT FOR COVID-19 RAPID TESTING WITH LONESTAR LIFE SCIENCES AT RURAL HOSPITALS IN TEXAS

Relay Medical (WKN: A2JQR0) und Fio Corporation ("Fio") bilden zusammen die Fionet Rapid Response Group ("FRR "). FRR gibt bekannt, dass man eine Vereinbarung mit Lonestar Life Sciences unterzeichnet hat, die COVID-19-Schnelltestplattform in Krankenhäusern in Texas einzusetzen.

Die Zusammenarbeit mit Lonestar Life Sciences (LS) zielt auf zehn Krankenhäuser in der Umgebung von Austin, Texas, ab. In jedem Krankenhaus bietet das Fionet-System in Kombination mit zugelassenen Lateral Flow-Schnelltests (RDTs) eine vollständige COVID-19-Screening- und Überwachungslösung, mit der 20 bis 40 Personen pro Stunde mit laborbasierter Äquivalenz effektiv getestet werden können.

Fionet ist eine einzigartige mobile Test- und Tracking-Plattform, die entwickelt wurde, um weit verbreitete Schnelltests für Infektionskrankheiten wie COVID-19 durchzuführen und Echtzeitdaten und -erkenntnisse zu erfassen.

Wir freuen uns außerordentlich, an den Schnelltestlösungen von Fio Rapid Response beteiligt zu sein, da Texas weiterhin ein Hotspot für COVID-19-Infektionen ist und ländliche Gemeinden Schwierigkeiten haben, die Epidemie wirksam zu bewältigen. Dank der Technologie von Fio können wir die Qualitätskontrolle in Laborqualität mit einer schnellen Diagnose am Point-of-Care-Standort durchführen und so schnellere Diagnosen, Berichte und Rückverfolgbarkeit von Tests durchführen. MATT ATWOOD, CEO VON LONESTAR LIFE SCIENCES.

Texas ist weiterhin eine der am stärksten betroffenen Regionen der Vereinigten Staaten. Die Fälle von COVID-19 nehmen von Woche zu Woche weiter zu. Krankenhäuser in ländlichen Gemeinden sind wesentliche Säulen der texanischen Agrarindustrie. Schnelle diagnostische Tests könnten diesen ländlichen Krankenhäusern helfen, Kosten zu senken und sofortige Einblicke in die Ausbreitung der Infektion zu gewinnen, wenn wir in die Erkältungs- und Grippesaison eintreten.

NEWS-FAZIT:

Fionet ist ein konkurrenzloses Produkt und wurde genau zu dem Zweck, ansteckende Krankheiten festzustellen und automatisch zu erfassen, damit die ermittelten Fälle von einer zentralen Stelle aus bewertet werden können und so Clusterbildungen vorzubeugen, entwickelt.

Die Newsfrequenz über die Interessenten an Fionet wird immer höher und man kann durchaus darauf spekulieren, dass sich dies so fortsetzen wird. Schritt für Schritt werden auch die Anleger erkennen müssen, dass ein Investment in Relay auch ein Investment in Fionet ist, das bedingt durch die sicherlich noch lange anhaltende Pandemie großen Absatz finden dürfte.





Relay Medical ist für mich eine zusehends größer werdende Mehrfachchance, um aus der Covid-19-Misere, die uns alle auf die Nerven geht, sogar überdimensionalen Profit zu ziehen! HELMUT POLLINGER

RELAY MEDICAL CORP.*

WKN: A2JQR0 CSE: RELA

Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt verschiedene Technologien für den medizinisch technischen Bereich! Alle Produkte sind in ihrer Entwicklung serienreif oder weit fortgeschritten, so dass man mit einem zeitnahen Einsatz rechnen kann.

FIONET FÜR COVID-19-TESTS

Fionet wurde schon von der WHO in Zusammenarbeit zur Eindämmung von Epidemien (Malaria, HIV, Dengue-Fieber und Ebola) verwendet. Dies geschah in Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates-Stiftung und verschiedenen Gesundheitsministerien.