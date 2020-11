Neue Anleihe aus dem Immobilienbereich - die FBW Projektbau GmbH kündigt die Emission einer Unternehmensanleihe für das kommende Kalenderjahr an. Der Immobilienentwickler und Bestandshalter aus dem Rhein-Main-Gebiet plant die Anleihe-Emission dabei in einer Größenordnung von etwa 25 Mio. Euro. Die Anleihe soll als weiterer Finanzierungsbaustein fungieren, um die sich bietenden Möglichkeiten am Immobilienmarkt besser und schneller zu nutzen.

FBW-Gründer und Geschäftsführer Pietro-Fabrizio Floresta bestätigt im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion, dass sich die FBW schon länger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...