Die Zulassung des Antikörper-Cocktails von Regeneron am Sonntag, die beantragte Notfallzulassung von Pfizer und BionTech am Freitag und die Erwartung eines ähnlichen, bald anstehenden Schritts von Moderna lassen das Licht am Ende des Tunnels der Corona-Pandemie noch etwas deutlicher scheinen als zuvor. Die Unterstützung im Deutschen Aktienindex bei 13.050 Punkten hat in der vergangenen Woche gehalten und so kann der Markt heute einen erneuten Versuch wagen, die Rally vom "Impfstoff-Montag" vor zwei ...

