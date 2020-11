DJ Naspers-Halbjahresgewinn sinkt wegen geringerem Prosus-Beitrag

Von Jaime Llinares Taboada

FRANKFURT (Dow Jones)--Der südafrikanische Medienkonzern Naspers Ltd hat wegen des geringeren Ergebnisbeitrags der Tochtergesellschaft Prosus in seinem ersten Geschäftshalbjahr 2020/21 (per 30. September) weniger verdient. Prosus ging im vergangenen Jahr an die Börse in Amsterdam, und die Beteiligung von Naspers sank IPO-bedingt auf 72,66 von zuvor 100 Prozent. Nach Angaben von Naspers fiel der Gewinn je Aktie auf 5,00 US-Dollar von vorher 5,17 Dollar im Vorjahreszeitraum. In der vergangenen Woche hatte der südafrikanische Konzern bereits mitgeteilt, dass ein Ergebnis in der Spanne von 4,84 bis 5,21 Dollar erwartet werde.

Bei dem Gewinn je Aktie (Core) sah Naspers ein Rückgang von 4,2 Prozent auf 3,63 Dollar. Der Umsatz kletterte unterdessen um 44 Prozent auf 2,50 Milliarden Dollar.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbR/uxd

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2020 03:23 ET (08:23 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.