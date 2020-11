HelloFresh weitet Expansionskurs durch Übernahme in den USA aus

Der Kochboxen-Anbieter HelloFresh (WKN: A16140 / ISIN: DE000A161408) will den Wachstumskurs mit einer Übernahme in den USA weiter fortsetzen. Wie das Berliner Unternehmen am Montagmorgen bekanntgab, haben US-Tochtergesellschaften der HelloFresh SE heute einen Vertrag abgeschlossen, auf dessen Grundlage sämtliche Anteile der Factor75, Inc. zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "Factor" erworben werden.

Übernahme von Factor75

Factor gehört in den USA zu den führenden Anbietern von fertig zubereiteten, gesunden und frischen Mahlzeiten. Der Gesamtkaufpreis, der vollständig in bar gezahlt wird, soll sich dabei vorbehaltlich üblicher Kaufpreis-Anpassungsmechanismen auf bis zu 277 Mio. US-Dollar belaufen.

Abschluss in den kommenden Monaten

Laut HelloFresh sind von dem Kaufpreis 177 Mio. US-Dollar am Tag des Vollzugs der Transaktion (Closing) zu entrichten. Der verbleibende Kaufpreis von insgesamt bis zu 100 Mio. US-Dollar soll auf eine erfolgsabhängige Komponente entfallen, die nur ausgezahlt wird, wenn Factor zukünftig bestimmte Finanzkennzahlen erreicht, sowie auf ein Management-Incentivierungsprogramm. Die Übernahme soll in den nächsten Monaten abgeschlossen werden und steht unter dem Vorbehalt entsprechender kartellrechtlicher Genehmigungen und der Zustimmung der Gesellschafter von Factor mit einfacher Mehrheit.

