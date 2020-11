Die Aktie von HelloFresh (WKN: A16140) hat in diesem Jahr mächtig zugelegt: sowohl operativ als auch beim Aktienkurs. In Zeiten von COVID-19 ist das Geschäftsmodell mit den Kochboxen ein solider Selbstläufer. Das Abomodell sichert wiederkehrende Umsätze. Mit einem Umsatzwachstum von ca. 120 % im letzten Quartal ist HelloFresh definitiv in der Erfolgsspur. Wichtig dürfte zukünftig werden, wie das momentan starke Wachstum gesichert wird. HelloFresh profitiert zwar in der Epidemie. Allerdings dürfte ...

