Losheim am See (ots) - Ob am Auto, in der Werkstatt oder im Haushalt, Multifunktionsöle sind als Universalhilfsmittel sehr beliebt. Wenn das Türschloss am Oldtimer hakt, die Schrauben am defekten Auspuff festsitzen, die Haustür knarzt, der Rasenmäher nicht anspringen will oder die Fahrradkette dringend Schmierung braucht - so unterschiedlich die Aufgaben auch sein mögen, Universalöle versprechen in allen Fällen die Lösung. Doch was taugen die Öle wirklich?Die Prüf- und Sachverständigenorganisation KÜS hat gemeinsam mit Auto Bild neun Multifunktionsöle aus der Sprühdose in verschiedenen Anwendungsbereichen getestet. Das Ergebnis zeigt, die Produkte haben in individuellen Bereichen ihre Stärken, sind aber selten das versprochene Allroundtalent. Eines der Multiöle kann allerdings vollumfänglich überzeugen.Klarer Testsieger mit dem KÜS-Prädikat "sehr empfehlenswert" ist das Sonax SX90 Plus Multifunktionsöl. In der gefragtesten Eigenschaft "Schmierwirkung" weist es Messwerte vor, die keiner der getesteten Mitbewerber erreicht. Auf den Plätzen zwei bis vier folgen in der Gesamtbewertung, berechnet aus Leistung und Preis, die "empfehlenswerten" Produkte Nigrin Performance Multiöl, WD-40 Multifunktions-Produkt und Weicon W 44 T Multi-Spray.Auf dem fünften "bedingt empfehlenswerten" Platz landen gleich drei Produkte, von denen keines mehr multifunktional ist: Würth Multifunktions-Spray, Caramba 70 Multiöl und Liqui Moly Multi-Spray Plus 7. Auf den beiden letzten Plätzen die beiden ebenfalls "bedingt empfehlenswerten" Öle, der Klassiker Ballistol Universalöl und das Bauhaus Profi Depot Multi-Öl BH-40 (siehe Ergebnistabelle).Die Experten von KÜS und Auto Bild haben in den fünf Kategorien Anleitung, Anwendung, Wirkung, Materialverträglichkeit und Kosten getestet. Neben dem Alleskönner Sonax glänzt Nigrin in fast allen Prüfkategorien, nur die Rostschutzwirkung lässt zu wünschen übrig. WD-40, das wohl populärste Multiöl im Test und zugleich Preis-Leistung-Sieger, verdrängt effektiv Wasser und kriecht gut, enttäuscht allerdings mit nur mittelmäßiger Schmierwirkung.Wer bei der Anwendung auf optimalen Rostschutz wert legt, für den sind die Öle von Sonax, Weicon oder WD-40 die erste Wahl. Alle überstanden den Rostschutztest ohne Probleme. Vorsicht ist bei Caramba auf Kunststoffen geboten. Das Öl schmiert und schützt zwar mittelmäßig, zerstört aber Kunststoffe und verursacht auf Polycarbonat tiefe Risse. Liqui Moly liegt beim Rostschutz und bei der Schmierfähigkeit im guten Mittelfeld.Das speziell für Werkstätten angebotene Multiöl von Würth erzielt neben dem Bauhaus Billigöl die schlechteste Schmierwirkung im Test. Der Klassiker Ballistol wartet mit einer mittelmäßigen Schmierwirkung auf, bietet aber schlechten Rostschutz, kriecht kaum und verdrängt auch kein Wasser. Bei den rostlösenden Eigenschaften konnten bei keinem der Multiöle Unterschiede festgestellt werden. Deshalb wurde diese Testdisziplin auch nicht gewertet. Spezialmittel zur Rostlösung sind durch Multifunktionsöle nicht zu ersetzen.