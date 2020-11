Für ein 30 Jahre altes Super-Mario-Videospiel wurde in den USA eine utopische Summe auf den Tisch gelegt. Ein original verpacktes Super-Mario-Bros-3-Computerspiel aus dem Jahr 1990 ist bei einer Auktion in den USA für die Rekordsumme von 156.000 Dollar (knapp 132.000 Euro) versteigert worden. Damit habe das Stück einen Weltrekord für die Versteigerung eines originalverpackten Videospiels aufgestellt, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions am Freitag im texanischen Dallas mit. Das erste Gebot lag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...