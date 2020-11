Die Hoffnung auf eine Rückkehr zur gewohnten Reise-Normalität hat die TUI-Aktie bereits stark angeschoben. Heute gelingt dem Papier sogar der Sprung über die psychologisch wichtige Fünf-Euro-Marke. Offenbar geht es mit dem Corona-Impfstoff schneller los als gedacht.Konkret rechnet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn noch in diesem Jahr mit ersten Impfungen gegen das Coronavirus. "Es gibt Anlass zum Optimismus, dass es noch in diesem Jahr eine Zulassung für einen Impfstoff in Europa geben wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...