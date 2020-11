Wien (www.anleihencheck.de) - Rosneft's Q3 20 EBITDA profitierte durch gestiegene Umsätze aufgrund höherer Ölpreise und einer verbesserten Effizienz und lag in den ersten neun Monaten 2020 bei USD 11,9 Mrd. (-52% YoY), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Trotz des positiven FCF, getrieben durch geringere Capex (-20% vs. Plan), hätten die gestiegene Verschuldung und die schwächere operative Leistung das Verhältnis der Nettoverschuldung (inkl. Vorauszahlungen) zum EBITDA auf 4,6x erhöht. Die starke Liquiditätsposition biete hingegen einen gewissen Komfort. Abseits davon habe Rosneft den geplanten Verkauf eines 10% Anteil an dem groß angelegten Erschließungsprojekt Vostok Oil in der Arktik an das Handelsunternehmen Trafigura bekannt gegeben. Die Transaktion ziele darauf ab, das Reservenentwicklungspotenzial des Unternehmens langfristig zu unterstützen. (News vom 19.11.2020) (23.11.2020/alc/n/a) ...

