DJ Bahn startet Wasserstoff-Probebetrieb mit Siemens

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn will im Raum Tübingen den Regionaltriebzug Mireo Plus von Siemens mit einem umgerüsteten Wasserstoffantrieb erproben. Im Rahmen eines vom Land Baden-Württemberg finanziell unterstützten Projektes soll der Zug 2024 zwischen Tübingen, Horb und Pforzheim im Probebetrieb einen Dieseltriebwagen ersetzen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Deutscher Bahn und Siemens Mobility heißt. Die Deutsche Bahn entwickelt eine Wasserstofftankstelle, mit der sich der Zug binnen 15 Minuten betanken lässt und damit ebenso schnell wie ein dieselgetriebenes Fahrzeug.

Laut Siemens wird der Zug eine Reichweite von 600 Kilometern haben und technische Leistungsdaten, die einem strombetriebenen Zug entsprechen. Rund 40 Prozent des Schienennetzes der Bahn sind noch nicht elektrifiziert. Regionale Bahn-Wettbewerber sind mit der Wasserstoff-Technik schon weiter. Auf der Strecke zwischen Cuxhaven und Buxtehude wurde vom Zugbetreiber EVB der Wasserstoffzug Coradia iLint des Siemens-Wettbewerber Alstom erprobt und sollen 2022 den Regelbetrieb übernehmen. Im Rhein-Main-Gebiet sollen Triebzüge dieses Typs ab Ende 2022 auf vier nicht elektrifizierten Strecken eingesetzt werden.

November 23, 2020 03:56 ET (08:56 GMT)

