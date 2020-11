Unterföhring (ots) - Steckt unter DAS ALIEN Luke Mockridge oder Boss-Hoss-Sänger Alec Völkel? Ein Tag vor dem "The Masked Singer"-Finale liegt der SAT.1-Comedian mit 42,6 Prozent in der ProSieben-App knapp vor dem Sänger mit 41,8 Prozent. Moderiert DER ANUBIS nachts oder unterrichtet er lieber als Schauspieler freche Schüler? 38,2 Prozent tippen auf Klaas Heufer-Umlauf, 30,0 Prozent auf Elyas M'Barek. Kocht DAS NILPFERD extrem gut oder glänzt es gerne auf der Kino-Leinwand? Auf Nelson Müller setzen 63,7 Prozent, auf Matthias Schweighöfer 9,3 Prozent. Kennen die Zuschauer DAS SKELETT auch als Eiskönigin oder als atemlose Entertainerin? Sarah Lombardi führt mit 65,7 Prozent weit vor Helene Fischer (2,9%) die Tippliste an. Tanzen DIE ERDMÄNNCHEN gemeinsam durch das Leben oder sind sie lediglich ein Bühnen-Paar? Spitzenreiter der Tipps sind Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis (80,1 %), die Zuschauer vermuten jedoch auch Annemarie Carpendale und Thore Schölermann unter dem liebenswerten Fell-Duo (1,8 %).ProSieben löst im großen Live-Finale von "The Masked Singer" alle fünf Rätsel und enthüllt die Stars unter den Masken - am Dienstag, 24. November 2020.Bereits um 20:00 Uhr stimmen Annemarie Carpendale und Matthias Opdenhövel in "red. - The Masked Singer Countdown" live aus Köln auf den Finalabend ein. Unter anderem verrät Bülent Ceylans Mutter Hilde ihre Favoriten unter den Masken: So ist für sie Jeanette Biedermann DAS SKELETT.Verwirrende Indizien und ausgeklügelte Rate-StrategienWelche Stars stecken unter den fünf Final-Masken? Die Fans rätseln, das Rate-team rätselt - und jeder hat gute Begründungen: In der ProSieben-App vermutet Alicia unter DAS ALIEN den Sänger Alec Völkel: "Boss Hoss hatte 182 Konzerte in Deutschland und wurde 2004 gegründet (Indiz "182/04"). Unter DER ANUBIS erkennt Zuschauerin Judy: "Das Lachen in der Pyramide war eindeutig Joko. Somit kann Anubis nur Klaas sein." Für DIE ERDMÄNNCHEN haben Pia und Kathrin eine besondere Begründung: "Da war ein Kuchen, der vom Erdmann nachgemessen wurde. Indiz für Massimo (Sinató) und Rebecca (Mir), da sie beim Promi-Backen waren."Das Rateteam baut auf eigene Strategien: "Ich bin mir bei einigen Kostümen und Masken sehr sicher, aber ich versuche meinen Geist offen zu halten und in jede erdenkliche Richtung zu recherchieren", sagt Sonja Zietlow und vermutet unter DAS SKELETT Sängerin Marie Wegener. Bülent Ceylan setzt bei DAS NILPFERD auf Moderator Ross Antony und verlässt sich auf Unterstützung: "Bei dem einen bin ich mir etwas sicherer und bei dem anderen unsicherer. Indem ich mal einen anderen Namen sage, schaue ich, wie die Reaktion der Maske ist. Aber bin ich froh, dass ich auf meine Mutter gehört habe und damit liege ich mit vier von fünf Tipps richtig. Also mega!"Tom Beck, Sieger der Frühjahrsstaffel von "The Masked Singer", unterstützt Sonja Zietlow und Bülent Ceylan im Rateteam. Als Titelverteidiger übergibt der Schauspieler den Sieger-Pokal. Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer". Produziert wird die ProSieben-Erfolgsshow von EndemolShine Germany.Die Zuschauer wählen und entscheiden: Bei "The Masked Singer" geben die Fans über die ProSieben-App den Ton an. Dort können sie während der Final-Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star nach jedem Gesangs-Duell seine Maske abnehmen muss. Welche Maske küren die Zuschauer*innen zum Sieger? Dazu können die Fans jederzeit fleißig miträtseln, wen sie hinter den jeweiligen Kostümen vermuten. Über die Kommentarfunktion haben sie zudem die Möglichkeit, mit den anderen Usern der MaskedSinger-Community ihre heißesten Tipps auszutauschen. Die ProSieben-App steht für alle iOS- und Android-Geräte kostenlos zum Download zur Verfügung.TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zur Final-Show von "The Masked Singer" Live-Gehörlosenuntertitel (Videotext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD (http://www.prosieben.de/AD)."The Masked Singer" - der große Finalabend am Dienstag, 24. 