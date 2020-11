Unterföhring (ots) -- Sky Ticket feiert mit allen Serien- und Filmfans vom 23. bis 29. November den heißesten Deal der Cyber Week 2020- Einfach das Entertainment & Cinema Ticket (14,99 EUR/Monat) oder das Entertainment Ticket (9,99 EUR/Monat) wählen und den Sky Ticket TV Stick im Wert von 29,99 Euro kostenlos dazu erhalten- Mit Sky Ticket streamen Fans ganz ohne Vertragsbindung die Highlights der Saison: brandaktuelle exklusive Sky Originals wie "Hausen" und "The Third Day", HBO-Serien wie "The Undoing" (HBO) sowie aktuelle Blockbuster wie "Bad Boys For Life", "Jojo Rabbit" und exklusiv direkt aus dem Kino "Hexen hexen"- Tausende Serienepisoden, Filme, Dokus und Kidsprogramme jederzeit auf Abruf verfügbar 23. November 2020 - Entertainmentfans sollten sich die Woche vor Black Friday und Cyber Monday unbedingt rot im Kalender markieren, denn nur vom 23. bis 29. November 2020 ist der heißeste Sky Ticket Deal des Jahres erhältlich: Einfach das Entertainment Ticket für 9,99 Euro monatlich oder das Entertainment & Cinema Ticket für 14,99 Euro monatlich buchen und den Sky Ticket TV Stick im Wert von 29,99 Euro kostenlos dazu erhalten. Mit dem HDMI Stick ist es ganz einfach, die exklusiven Serien von Sky und die aktuellsten Filme und Blockbuster auf jedem Fernseher zu genießen. Receiver und Installation sind nicht notwendig. Einfach einstecken, ins WLAN einwählen und losstreamen.Bestes Entertainment mit "The Undoing", "Bad Boys For Life" und "Hexen hexen"Mit dem Sky Entertainment Ticket streamen Serienfans etwa brandneue Sky Originals wie "Hausen" und "The Third Day", oder exklusive HBO-Serien wie "The Undoing" und "Lovecraft Country" und mit dem Entertainment & Cinema Ticket (14,99 Euro/Monat) zusätzlich aktuelle Blockbuster wie "Bad Boys For Life", "Jojo Rabbit" und direkt und exklusiv aus dem Kino "Hexen hexen". Doch damit nicht genug: Mit Sky Ticket sind tausende Inhalte jederzeit auf Abruf auf jedem Gerät verfügbar: kompletten Staffeln und alle Episoden der beliebtesten und besten Serien, sowie ein riesiges Angebot an Filmen, Shows, Dokus, Kidsprogrammen.Mit dem Sky Ticket TV Stick auf Top-Apps zugreifenDer Sky Ticket TV Stick verwandelt jeden Fernseher mit einem HDMI-Eingang in einen Smart TV und ermöglicht über WLAN den schnellen Zugriff auf Inhalte mit einer Auflösung von bis zu 1080p. Die Nutzer können mit dem Stick neben Sky Ticket auf viele Top-Apps zugreifen, wie etwa die Mediatheken von ARD und ZDF sowie YouTube, Spotify und Vimeo.Charli Kumar, Senior Vice President Sky Ticket:"Für alle, die gerne zu Hause bleiben, während es regnet und kalt ist, haben wir unser Cyber Week Duo-Deal mit Sky Ticket und dem kostenlosen Sky Ticket TV Stick geschaffen. Er macht das Streamen exklusiver Serien und Blockbuster auf jedem Fernsehgerät zum perfekten Erlebnis und ermöglicht es, den Streamingdienst zu einem deutlich günstigeren Preis zu genießen."Über Sky TicketMit dem Streamingdienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden streamen die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport auf Geräten ihrer Wahl als Erste - komplett ohne Receiver. Dazu steht eine riesige Auswahl an Sport Highlight-Videos auf Abruf bereit. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky LimitedPressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Tamara Söckler / Melissa AschauerBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4770930