Im Corona-Jahr ist das Informationsbedürfnis in den Finanzabteilungen von Unternehmen wohl so groß wie nie. Über die spannendsten Entwicklungen zu Finanzierungen und Märkten diskutieren die Teilnehmer dieses Jahr auf der Structured FINANCE Digital Week. Wir haben im Vorfeld mit Experten zu den wichtigsten Trends gesprochen. Wie hält man Supply-Chain-Finance-Programme in der Krise aufrecht? Und wie wird das Treasury mit modernder Technologie krisenfester? Robert Schindler, Bereichsvorstand Süd bei der Commerzbank, und Volker Linde, verantwortlich für die Global Treasury Advisory Services bei Deloitte, beantworten diese und andere Fragen hier bei FINANCE-TV .





