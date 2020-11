DJ Bund sichert sich 5 Mio Dosen des Impfstoffherstellers IDT Biologika

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund hat sich mindestens fünf Millionen Impfdosen eines Corona-Impfstoffkandidaten des Dessauer Herstellers IDT Biologika gesichert. Dafür seien vorab bereits 30 Millionen Euro gezahlt worden, erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) während einer Pressekonferenz in Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt. Insgesamt fördert der Bund IDT Biologika mit 113 Millionen Euro. Spahn zeigte sich hoffnungsvoll, spätestens im kommenden Jahr, vielleicht auch schon in diesem Jahr mit der Immunisierung der Bevölkerung beginnen zu können: "Wir wollen zügig mit dem Impfangebot starten."

Die ersten klinischen Prüfungen für den sogenannten MVA-Vektorimpfstoff sind bei IDT Biologika inzwischen abgeschlossen. "Der Impfstoff wurde bisher sehr gut vertragen", sagte Unternehmenschef Jürgen Betzing. "Der Impfvektor MVA gilt als besonders sichere Impfstoffplattform." In Studien sei gezeigt worden, dass auch Risikogruppen wie HIV-, Krebspatienten und Vorschulkinder diesen gut vertragen hätten, ohne schwere Nebenwirkungen. Die Vakzine soll daher auch bei älteren Menschen und Patienten mit chronischen Erkrankungen eingesetzt werden. Ein MVA-basierter Pockenimpfstoff sei bereits in den Europa, Kanada und den USA zugelassen.

Die erste Testphase des Corona-Impfstoffs von IDT Biologika war mit 13 Probanden im Oktober gestartet worden. Ergebnisse würden voraussichtlich im Dezember veröffentlicht, so Betzing. "Eine größere klinische Studie der Phase 2 ist für Ende des Jahres geplant." Beteiligt werden sollen dann gleich mehrere Partnerinstitute. Mitte 2021 seien bei Phase 3 auch Studien in Afrika vorgesehen. Der CEO von IDT Biologika geht davon aus, dass Ende 2021 ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für den Impfstoffkandidaten beantragt werden könne, wenn alle Studien gut verlaufen. Insgesamt seien dafür 80 Millionen Euro vorgesehen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2020 04:20 ET (09:20 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.