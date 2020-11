Kempten / Berlin (ots) - Bilder im Netz von jungen auf Partys feiernden Menschen und unbekümmert in Großgruppen zusammenstehenden Jugendlichen begleiten uns seit Anfang der Corona-Pandemie und lassen an der Einhaltung der Corona-Regeln zweifeln. Lässt sich dieses Bild tatsächlich verallgemeinern? Wie ist die Datengrundlage? Wie stehen junge Menschen zur Corona-Pandemie und den Verhaltensregeln? Sind die Einstellungen von jungen Frauen und Männern dieselben? Welche Rolle spielt für die junge Generation die eigene religiöse Einstellung zur Verarbeitung der Corona-Pandemie?Eine Sonderauswertung der Studie Junge Deutsche 2021 liefert hierzu Ergebnisse und zeigt Zusammenhänge zwischen Alter, Bildung, Geschlecht und Religion auf.Wir laden Sie herzlich dazu ein, diese Erkenntnisse mit uns zu diskutieren.Datum: Donnerstag, 26. November 2020, 11.00 bis 11.30 UhrOnline: Zoom (Link folgt nach Registrierung)Es sprechen: Simon Schnetzer, Jugendforscher und Initiator der Studie Junge Deutsche und Prof. Dr. Klaus Hurrelmann, Bildungs- und SozialisationsforscherModeration: Lea Thies, Redakteurin Augsburger AllgemeineSimon Schnetzer, Jahrgang 1979, ist Jugendforscher und Experte für die junge Generation. Seit dem Jahr 2010 erforscht der Autor der Studie "Junge Deutsche" den Einfluss von Digitalisierung auf die Lebens- und Arbeitswelten von morgen, um mit Arbeitgebern, Brands und Verbänden Zukunftsfähigkeit zu gestalten.Weitere Informationen und Kontakt: https://simon-schnetzer.com/Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Hurrelmann, Jahrgang 1944, ist Sozialwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Jugend-, Bildungs- und Gesundheitsforschung. Seit 2009 arbeitet er als Senior Professor of Public Health and Education an der Hertie School of Governance in Berlin. Hurrelmann gehört seit 2002 dem Leitungsteam der Shell Jugendstudien an und begründete die World Vision Kinderstudien. Zudem hat er zahlreiche Lehr- und Handbücher zur Sozialisations- und Jugendforschung veröffentlicht.Weitere Informationen und Kontakt: https://www.hertie-school.org/de/ueber-uns/profil/person/hurrelmann/Wir freuen uns über Ihr digitales Erscheinen! Bitte geben Sie uns wenn möglich 2 Tage vor Veranstaltungsbeginn formlos per E-Mail an peric@propach.biz (mailto:peric@propach.biz) Bescheid, ob Sie teilnehmen werden.Mit freundlichen GrüßenSimon SchnetzerPressekontakt:Pressekontakt Studie Junge Deutsche 2021Ulrike Propach KommunikationsmanagementE-Mail ulrike@propach.biz, Mobil +49 178 4155391E-Mail Frau Peric peric@propach.bizInhaltliche Anfragen Studie Junge Deutsche 2021Simon Schnetzer mail@simon-schnetzer.comOriginal-Content von: Simon Schnetzer / Studie Junge Deutsche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150777/4770962