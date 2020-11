MacDonald Mines Exploration Limited meldete am Freitag neue Probenergebnisse des weiterhin andauernden Bohrprogramms bei der Liegenschaft SPJ, die sich 40 km östlich von Sudbury in Ontario befindet.



So lieferte das Bohrloch (SM-20-065) nahe der Oberfläche einen Abschnitt von 7,18 g/t Gold über 13,23 Meter. Darin fanden sich 41,44 g/t Gold über 1,09 Meter und 22,60 g/t Gold über 1,00 Meter. Damit konnte die hochgradige Goldmineralisierung der Scadding-Lagerstätte erneut erweitert werden.



Bisher wurden durch 74 Bohrlöcher 7.548 Meter der im Rahmen des Bohrprogramms geplanten Bohrungen über 14.000 Meter abgeschlossen.



