Stahlwerte zählen am Montag in einem starken Marktumfeld zu den Favoriten. Die Papiere von ThyssenKrupp festigen mit einem Plus von mehr als sechs Prozent an der MDAX-Spitze ihren Bodenbildungsversuch, während Salzgitter im SDAX mit einem Plus von 6,7 Prozent das höchste Niveau seit Februar erklommen. Die Anteilsscheine des Stahlhändlers Klöckner & Co legten um gut drei Prozent gar auf ein Hoch seit 2019 zu. Damit gehörten die Papiere am Vormittag zu den sechs besten Werten des Tages im SDAX.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...