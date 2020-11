DJ PTA-News: A.H.T. Syngas Technology N.V.: Lieferung der Gaserzeugungsanlage für Projekt :metabolon erfolgt - Forschungsanlage zur Nutzbarmachung von Reststoffen

Eindhoven (pta022/23.11.2020/10:30) - Nachdem die A.H.T. Syngas Technology N.V. (kurz "A.H.T.") die europaweite Ausschreibung zur Lieferung und Errichtung einer Forschungsanlage für das Projekt ":metabolon" gewann (wir berichteten: http:/ http://www.aht-syngas.com/investor-relations/corporate-news.html ), wurde die Anlage an den Standort geliefert. Der Zusammenbau ist nun in vollem Gange: Gaserzeuger und -reinigung sowie der Stahlbau, Gasleitungen und Verkabelung inklusive der aufwendigen Messsensorik sind bereits installiert. Die sogenannte Kaltinbetriebnahme schließt sich nun an und wird noch in diesem Jahr abgeschlossen. Hierbei werden die Steuerungsabläufe und die Anlagenfahrweise simuliert. "Wir sind stolz darauf, die Anlage in dieser turbulenten Zeit fertig geliefert zu haben und diesen wichtigen Meilenstein abgeschlossen zu haben", merkt Gero Ferges, CEO der A.H.T., an. "Wir freuen uns nun auf die Finalisierung und Übergabe und sehen gespannt den Forschungsvorhaben der TH Köln und des Projektträgers Bergischer Abfallwirtschaftsverband BAV entgegen. Wir erwarten aussagekräftige Ergebnisse, die die Forschung zur Verwendung von Biomassen und Abfallstoffen in praxisnahmen Anwendungen erheblich voranbringen und die energetische Nutzung von Biomasse und Abfallstoffen fördern", führt er weiter aus.

Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment: Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das umweltfreundliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht.

