Infineon (WKN: 623100) ist eines der großen europäischen Unternehmen in der Chip-Branche. Infineon bedient eher Nischenmärkte, die aber deshalb nicht langweilig sein müssen. Ganz im Gegenteil ist Infineon in diesem Jahr gewachsen und die Aktie der Top-Performer im DAX. Infineon lässt die Krise hinter sich Im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr ist ein Umsatz von 8,6 Mrd. Euro zusammengekommen. Gegenüber dem Vorjahreswert von 8,0 Mrd. Euro ist das angesichts der besonderen Umstände in diesem Jahr ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...