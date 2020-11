Tesla hat dem Model S ein Update bei der Reichweite verpasst. In der Version Long Range Plus fährt das E-Auto jetzt 658 Kilometer weit - und liegt damit wieder ein paar Kilometer vor dem Rivalen Lucid Air. In den vergangenen Monaten hat Tesla mehrfach an den Schrauben seiner E-Autos gedreht, wenn es um Reichweite und Preis geht. Die Preise der Premiumautos Model S und X etwa sind 2020 schon dreimal gesenkt worden. Beim Model X hat Tesla zuletzt die Reichweite auf rund 600 Kilometer gesteigert. Jetzt soll das Model S mit einer Akkuladung noch einmal elf Kilometer weiter kommen als bisher - und ...

