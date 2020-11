Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Bankensegment ging es am Freitag relativ ruhig zu, was insgesamt auf mangelnde Nachrichten, aber auch fehlende Primärmarkt-Aktivitäten zurückzuführen war, so die Analysten der Helaba.Angesichts dessen hätten sich die Spreads moderat eingeengt. Der ITRAXX Senior Financials habe sich zurück in Richtung der 62er Marke bewegt. Auf diesem Level sei zuletzt ein Boden ausgebildet worden. Auch der Bankenindex des STOXX habe Teile der Vortagesverluste wettmachen können. Angesichts der neuerlich steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen und möglichen, weiteren Restriktionen nehme die Gefahr von Kreditausfällen zu. Der EZB-Bankenaufseher, Andrea Enria, habe zuletzt davon gesprochen, dass die Summe an faulen Krediten im pessimistischen Szenario auf bis 1,4 Billionen Euro anwachsen könnte. ...

