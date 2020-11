Paris (www.fondscheck.de) - Die Verunsicherung rund um die US-Wahl und die zweite Corona-Welle in Europa haben das Interesse an ETFs global auf 42,7 Mrd. Euro (48,6 Mrd. Euro im September) leicht abgebremst, so die Experten von Amundi.Bremsspuren hätten vor allem Aktien-ETFs verzeichnet, denen im Oktober mit 17,4 Mrd. Euro global nur rund halb so viele Neugelder zugeflossen seien wie im Vormonat (33 Mrd. Euro). Renten-ETFs seien mit einem Plus von 25,4 Mrd. Euro global stärker gefragt gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...