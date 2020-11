von Henning Lindhoff, Redakteur Der Privatinvestor, am Montag, den 23. November 2020 Die Produkte starker Unternehmen werden regelmäßig genutzt, die Dienste regelmäßig in Anspruch genommen. Wenn Kunden Durst haben, kaufen Sie im Vorbeigehen eine Cola, ohne darüber lange nachzudenken. Abends in netter Gesellschaft steigt der Bierkonsum ganz unbewusst. Das schafft ein gut berechenbares Einkommen für das Unternehmen. Und das ist wiederum gut für uns Investoren. Als Faustformel gilt: Je teurer das Produkt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...