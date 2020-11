Neun Tage in Folge ist die ITM-Power-Aktie bereits im Plus und konnte heute sogar zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch erreichen. Erst vor Kurzem hat der Elektrolyse-Spezialist die Zusammenarbeit mit den Big-Playern Linde und Snam bekanntgegeben, was das Papier stark beflügeln konnte. Auf diese Marke sollten Anleger jetzt besonders achten.Die ITM-Power-Aktie legt gerade einen steilen Höhenflug hin. Innerhalb der letzten drei Wochen stieg sie um über 60 Prozent an und beendete dabei ihre Konsolidierungsphase. ...

