Hannover (www.anleihencheck.de) - Die noch vorläufigen Zahlen zur Entwicklung des BIPs im dritten Quartal 2020 offenbaren auch im Vereinigten Königreich einen sehr beachtlichen Anstieg der Aktivität (um 15,5% Q/Q), so die Analysten der Nord LB.Die Jahresrate notiere folglich bei -9,6%. Diese Angaben lägen im Rahmen der Erwartungen. Es handle sich bei der nun beobachtbaren Erholung allerdings lediglich um einen Rückpralleffekt nach dem regelrechten Einbruch der britischen Wirtschaftsleistung im Vorquartal. Die Probleme, welche die Ökonomie des Vereinigten Königreiches noch in große Schwierigkeiten bringen könnten, lägen nach Einschätzung der Analysten ganz eindeutig in der näheren Zukunft. Die aktuellen Erholungstendenzen würden durch die neuen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus bereits im vierten Quartal wieder ein jähes Ende finden. Die ökonomische Schwäche dürfte sich aber im Vergleich zum ersten Lockdown weniger ausgeprägt präsentieren. Dennoch werde die Ökonomie des Landes natürlich erneut unter Druck geraten. ...

