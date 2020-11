Vielen Anlegern war das Unternehmen Nuance Communications Inc. (ISIN: US67020Y1001; WKN: A0HGWX) bislang lediglich durch seine Spracherkennungssoftware Dragon bekannt. Diese kann bereits seit Jahren relativ das gesprochene Wort und Texte umwandeln, was insbesondere Vielschreibern die Arbeit potenziell erleichtert.Mittlerweile ist das im Grossraum Boston ansässige Unternehmen aber auch in vielen anderen Bereichen der Künstlichen Intelligenz (KI) geschäftlich tätig, was insbesondere auch bei den grossen Investoren an der Wall Street gut ankommt. So sind viele Experten davon überzeugt, dass die Firma in Bereichen mit biometrischen Sicherheitslösungen sowie wie KI-basierten Kundenservices auch in anderen Geschäftsfeldern über hervorragende wirtschaftliche Perspektiven verfügt.

