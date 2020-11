(shareribs.com) London 23.11.2020 - Für Gold und Silber geht es zum Wochenauftakt leicht nach unten. Die Marktteilnehmer schauen mit Spannung auf die Entwicklung von Impfstoffen. Die Risikobereitschaft wächst wieder, was sich auch deutlich am schwächeren US-Dollar zeigt. Gold und Silber bewegen sich am Montag leicht nach unten. Die Marktteilnehmer üben sich in vorsichtigem Optimismus bedingt durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...