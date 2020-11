Märkte um 12: Neue DAX-Kaufsignale greifbar - Deutsche-Bank-Aktie im Höhenflug

Der DAX kann am Montagmittag zwischenzeitlich deutlich zulegen und hat damit die 13.200er-Marke zurückerobert. Hier reicht inzwischen ein Anstieg von rund vier Prozent aus, um das Februar-Allzeithoch bei 13.795 Punkten in Angriff zu nehmen.

Anleger hoffen anscheinend darauf, dass sich die Corona-Lage schon bald entspannen wird. Zuversichtlich stimmen dabei die Neuigkeiten von der Impfstofffront. So haben Biontech (WKN: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026) und Pfizer (WKN: 852009 / ISIN: US7170811035) für ihren Impfstoff bereits eine Notfallzulassung in den USA beantragt. Moderna (WKN: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079) dürfte diesem Beispiel schon in Kürze folgen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,7% 13.232 MDAX +0,3% 29.081 TecDAX +0,2% 3.073 SDAX +0,7% 13.545 Euro Stoxx 50 +0,7% 3.493

