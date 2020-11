DJ Merkel plant am Donnerstag erneut Corona-Erklärung im Bundestag

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Donnerstag im Anschluss an die Corona-Beschlüsse mit den 16 Ministerpräsidenten erneut eine Regierungserklärung im Bundestag abhalten. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit. Die derzeitigen Abstimmungen zwischen Bund und Ländern liefen "in einer guten und konstruktiven Atmosphäre", erklärte Seibert.

Genaueres zu den geplanten Beschlüssen gab er noch nicht bekannt. Klar sei, dass die Zahlen der Neuinfektionen "nach wie vor viel zu hoch" seien. "Die Zahlen müssen stark sinken", so Seibert.

Im Vorfeld des Bund-Länder-Treffens am Mittwoch hatte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Deutschlandfunk eine Verlängerung der aktuellen Corona-Beschränkungen befürwortet. Allerdings müssten die Regeln an das Infektionsgeschehen in den einzelnen Regionen angepasst werden. Medienberichten zufolge sehen Beschlussvorlagen vor, den Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember zu verlängern und zudem zu verschärfen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2020 06:00 ET (11:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.