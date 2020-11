Tesla (TSLA) - Die Aufnahme in den S&P 500 ist der Ritterschlag für den E-Auto-Pionier! >>>PULLBACK SETUP <<<

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US88160R1014Der Elektroauto-Pionier hat bereits einige Höhen und Tiefen hinter sich. Nach der Abverkaufspanik erfolgte eine starke Erholungsbewegung. Dann konsolidierte die Aktie einige Wochen innerhalb einer Dreiecksformation. Am letzten Mittwoch erfolgte nun der Breakout nach oben.Den genial-verrückten Tesla-Chef Elon Musk kann man ebenso wie seine Produkte, mögen oder auch nicht. Eines ist aber klar, die Anleger lieben das Papier des E-Auto-Pioniers und haben in der Krise kräftig zugegriffen. Jetzt erhielt das Tesla-Papier den Ritterschlag und zieht am 21. Dezember in den S&P 500 Index ein. ETF`s und Indexfonds, welche den S&P 500 abbilden, müssen bei der Aktie nun zugreifen. Die Tesla-Aktie konsolidierte ihre starke Bewegung in einer Dreiecksformation aus. Nun erfolgte der Breakout mit einer Power-Candle. Bei einem Pullback kann man bei gutem CRV eine Long-Position eröffnen. Im Bereich der 50% Marke der Powercandle bietet sich hier bei Umkehrsignalen eine Positionseröffnung an.Für den Long-Einstieg ist abzuwarten bis der Kurs den Triggerbereich von 475 - 470 USD erreicht hat. Nach dem Pullback ist auf Umkehrsignale zu achten. Der Stopp geht nach der Trade-Eröffnung unter die Power-Candle im Bereich des EMA-20, bei 439 USD.Meine Meinung zu Tesla ist bullisch