Eine Jahresendrallye am Aktienmarkt hängt an der Freigabe der Pandemiehilfen in Europa und einer Einigung über zusätzliche Maßnahmen in den USA. Technisch steht der DAX vor einem Ausbruch nach oben. 23. November 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). An den Finanzmärkten ist nach der Impfstoffeuphorie zunächst ein wenig Ernüchterung eingetreten. Corona wird uns wohl noch lange beschäftigen. Nachdem die zweite Welle zumindest in Frankreich, Belgien, Katalonien und Tschechien ihren Höhepunkt scheinbar ...

