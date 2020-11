Der deutsche Aktienmarkt startet überaus positiv in die neue Handelswoche. So gelang es beispielsweise dem Dax, sich wieder etwas deutlicher von der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten zu entfernen. Maßgeblichen Anteil an dem robusten Wochenstart hatten starke deutsche Konjunkturdaten. Während der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor leicht unterhalb der Erwartungen liegend veröffentlicht wurde, fiel sein Pendant für das ...

