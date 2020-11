In Form einer Mockumentary geht ein vermeintliches Werbevideo eines russischen Cyberbauernhofes mit schrägen Einfällen und lustigen Robotern viral. Mit einer kruden Mischung aus dem typischen Russische-Farm-Style, Sowiet-Klischees und Hightech, wie man sie aus Science-Fiction-Filmen kennt, kommt ein Kurzfilm von Sergey Wassiljew daher. In dem Viereinhalb-Minuten-Streifen spielt Sergei Chikhachev einen Bauern, der mit allerlei Robotern eine Farm bewirtschaftet und dabei im Stil eines Imagevideos für seinen Hof wirbt. In gebrochenem ...

