Der amerikanische Einzelhändler Fastenal Co. (ISIN: US3119001044, NASDAQ: FAST) wird am 22. Dezember 2020 eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 40 US-Cents je Anteilsschein ausbezahlen. Record date ist der 2. Dezember 2020. Fastenal wurde 1967 gegründet und zahlt seit 1991 eine Dividende aus (seit April 2011 auf vierteljährlicher Basis). Auf das Jahr hochgerechnet wird aktuell eine reguläre Dividende von 1,00 ...

