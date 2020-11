Die Crédit Agricole-Aktie (ACA.FR) stieg um über 3%, nachdem ihre italienische Einheit ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von 10,50 Euro pro Aktie in bar für die italienische Bank Credito Valtellinese (CVAL.IT) abgegeben hatte, was einer Gesamtinvestition von 737 Millionen Euro entspricht. Infolge dieser Transaktion wird die Crédit Agricole 100% der Aktien von Credito ...

Den vollständigen Artikel lesen ...