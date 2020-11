Der Goldpreis startet schwach in die kurze Thanksgiving-Woche. Das leichte Aufbäumen von Freitag ist bereits wieder vergessen. Die Bären bleiben damit kurzfristig im Spiel und die Chancen, die Marke von 1.850 Dollar erneut zu attackieren, bleiben bestehen. Doch auch wenn die letzten Wochen enttäuschend gewesen sind in Sachen Performance beim Kurs. So bleibt doch der langfristige Trend intakt. Das sagt zumindest Edward Moya, Analyst von OANDA. Sein Kursziel bleibt bei 2.300 Dollar."Es ist sehr schwierig, ...

