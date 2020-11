Die beeindruckende Rallye der Nordex-Aktie setzt sich zu Wochenbeginn ungebrochen fort. Am Montag führen die Papiere des Turbinenbauers den TecDAX mit einem Kursplus von rund fünf Prozent deutlich an. Probleme beim Rivalen Vestas färben nicht auf die Branche ab, vielmehr sorgt eine bullishe Analystenstudie für weiteren Schwung.Die HSBC hat am Montag ihre Kaufempfehlung für Nordex bestätigt und das Kursziel deutlich von 16,80 auf 22,00 Euro angehoben. Selbst nach dem Kursplus vom Montag sehen die ...

