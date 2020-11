HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando nach einer Investorenkonferenz auf "Sell" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die in der Corona-Krise neu hinzugewonnenen aktiven Kunden des Online-Modehändlers legten ein Kaufverhalten an den Tag in etwa wie die Kunden aus der Zeit vor der Pandemie, schrieb Analyst James Targett in einer am Montag vorliegenden Studie. Daran dürfte sich wohl auch längerfristig nichts ändern./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2020 / 17:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZAL1111

