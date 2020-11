Der Problembär unter den großen Kryptowährungen sorgte in der vergangenen Woche für Furore. Ripples Kryptowährung XRP, mit einer Marktkapitalisierung von über 20 Milliarden Dollar immerhin die Nummer 3 unter den Kryptowährungen, machte am Samstag einen Satz um rund 70 Prozent. XRP konnte damit in der vergangenen Woche die mit Abstand beste...

Den vollständigen Artikel lesen ...