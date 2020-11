Neben Digitalen Industrien und Intelligenter Infrastruktur gehört auch das Zuggeschäft nach dem Umbau weiter zu den Kerngeschäften von Siemens. Gemeinsam mit der Deutschen Bahn arbeitet der Konzern hier an der Entwicklung von Wasserstoffzügen. Es könnte ein Milliardengeschäft rund um den Megatrend entstehen.Ab 2024 soll ein Mireo Plus von Siemens mit einem umgerüsteten Wasserstoffantrieb im Raum Tübingen in den Probebetrieb gehen. Der Zug soll eine Reichweite von 600 Kilometern haben und dank einer ...

