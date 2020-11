Trotz der weiter ansteigenden Infektionszahlen in den USA stehen die Vorzeichen für den Wochenauftakt an der Wall Street günstig. Der Future auf den Dow Jones und den S&P500 notiert jeweils rund 06, Prozent im Plus, der Nasdaq-Future verteuert sich um 0,4 Prozent. Im Fokus der Investoren stehen Aktien von Impfstoff- und Medikamentenherstellern im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

