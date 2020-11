Die Aktie von Cineworld geht am Montag durch die Decke. An der Heimatbörse in London gewinnt der Titel des zweitgrößten Kinobetreibers der Welt über 20 Prozent. Das von der Coronakrise schwer gebeutelte Unternehmen hat sich dringend benötigte finanziellen Hilfen gesichert. Schafft die Aktie bald 111 Prozent?Cineworld hat sich einen Rettungskredit und andere finanzielle Zusagen von insgesamt 750 Millionen gesichert. Das gab der britische Konzern am Montag bekannt. So soll die Liquidität bis ins nächste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...