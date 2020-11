Angesichts eines Umsatzeinbruchs von 99 Prozent war das 3. Quartal eine absolute Riesen-Katastrophe, und die Zahlen fürs laufende 4. Quartal dürfte kaum besser ausfallen. Das Geschäftsjahr endet kommende Woche (30. November), und Carnival wird dann die schlechtesten Kennziffern in der Historie ausweisen. Dennoch machen die jüngsten positiven Impfstoff-News den Anlegern Laune. So startet die Carnival-Aktie mit grünen Vorzeichen in den US-Handel.Konkret könnte der von Biontech und Pfizer entwickelte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...