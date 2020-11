DGAP-News: HAEMATO AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

HAEMATO AG: Die Umsätze der HAEMATO AG konnten in den ersten neun Monaten 2020 um 23,8% zum vergleichba-ren Vorjahreszeitraum auf 175,6 Mio. EUR erhöht werden.



Die HAEMATO AG, Berlin (ISIN: DE000A289VV1), erzielte im dritten Quartal 2020 einen IFRS-Konzernumsatz von 59,8 Mio. Euro (Vorjahr: 47,8 Mio. EUR). Für den Betrachtungszeitraum Januar bis September 2020 ergibt sich ein Umsatz in Höhe von insgesamt 175,6 Mio. Euro (Vorjahr: 141,8 Mio. Euro). Der Umsatz lag damit 23,8 % über dem Umsatz der ersten neun Monate des Jahres 2019. Das EBITDA beträgt 3,1 Mio. Euro (Vorjahr: 1,5 Mio. Euro). Die HAEMATO AG konnte trotz dem Pandemie-Geschehen mit zahlreichen organisatorischen Maßnahmen den geregelten Geschäftsablauf weitestgehend sicherstellen und eine konstante Warenversorgung der Kunden gewährleisten. Die HAEMATO Gruppe profitiert als einer der führenden Anbieter von Spezialpharmazeutika von dem Wettbewerb im ersten Gesundheitsmarkt. Die Spezialisierung auf Medikamente zur Behandlung chronischer Krankheiten und für die Individualtherapien lässt durch die demografische Entwicklung auch in Zukunft eine positive Entwicklung erwarten. Über die HAEMATO:



Die HAEMATO AG, 1993 gegründet, ist ein pharmazeutisches Unternehmen. Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten der hochpreisigen Spezial-Pharmazeutika. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. Die HAEMATO AG ist im Basic Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Kennzahlen zur Aktie der HAEMATO AG: Gezeichnetes Kapital: EUR 2.286.715

Börsennotierte Aktiengattung: Inhaber-Stammaktien

ISIN: DE000A289VV1

WKN: A289VV

Börsenkürzel: HAEK





ir@haemato.ag Kontakt:HAEMATO AG, Investor RelationsTelefon: +49 (0)30 897 30 86 70ir@haemato.ag

