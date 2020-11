Nach der Berg- und Talfahrt in der vergangenen Woche führt die Boeing-Aktie den Dow Jones am Montag an. Nachdem die USA das Flugverbot für die Unglücksmaschine Boeing 737 Max bereits aufgehoben haben, könnte dies auch in weiten Teilen Europas bald geschehen. An der Börse kommt das gut an.Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA), die für die EU und vier weitere europäische Länder zuständig ist, rechnet laut ihrem Exekutivdirektor Patrick Ky damit, der 737 Max im Januar wieder grünes Licht ...

