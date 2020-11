Berlin (ots) - Das Forum Moderne Landwirtschaft e.V. (FML) (https://www.moderne-landwirtschaft.de/) hat seinen Onlineauftritt neugestaltet. Zukünftig lassen sich alle Themen rund um die moderne Landwirtschaft unter: moderne-landwirtschaft.de (http://moderne-landwirtschaft.de) finden. Damit will das Forum sich noch gebündelter und breiter für Verbraucher und Landwirte aufstellen. In dem Zuge gibt es als besonderes Highlight einen digitalen Adventskalender. Bei dieser Aktion können ab dem 01. Dezember jeden Tag tolle Sachpreise gewonnen werden.Um beim digitalen Adventskalender einen der Preise zu gewinnen, müssen Interessierte jeden Tag unterschiedliche Fragen rund um die moderne Landwirtschaft beantworten. Neben den 24 Gewinner-Türchen, wird unter allen Teilnehmer zusätzlich ein Wochenende für 4 Personen - also zwei Übernachtungen - auf einem Bauernhof verlost.Das Forum Moderne Landwirtschaft bewegt sich mit der neugestalteten Website jetzt auch noch stärker in Richtung Plattform zum Wissensaustausch zwischen Landwirtschaft, Industrie und Verbraucher. Auch die Social-Media-Kanäle des FML werden aktiv in die Website mit eingebunden, so dass vor allem Verbraucher ein besseres und transparenteres Bild der modernen Landwirtschaft erhalten. "Wir haben uns ganz bewusst für einen neuen Webauftritt an dieser Stelle entscheiden", sagt Henrik Tesch, geschäftsführender Vorstand des Forums Moderne Landwirtschaft. "Dem Nutzer schnelle und übersichtliche Informationen zur modernen Landwirtschaft zu geben, war dabei unser Hauptfokus. Mit der neuen Website schaffen wir es noch stärker hin zu der Wissensplattform zu werden, die in der modernen Landwirtschaft gebraucht wird."Vor allem die Hauptseite des Forums und die des Magazins "Moderne Landwirtschaft. Unser aller Wissen." wurden im Zuge der Neugestaltung nun auf eine Domain gelegt. Neben den bereits bekannten Informationen lassen sich über die neue Website ab sofort auch Services schneller nutzen, wie beispielsweise die Buchung von Schwein-, Kuh- oder GeflügelMobil. Die Webseite wurde in Zusammenarbeit mit Matthias Kaminsky, Creative Director der MUSON GmbH und der MIU24® KG, erstellt.Über das Forum Moderne Landwirtschaft e.V.:Im Forum Moderne Landwirtschaft (http://moderne-landwirtschaft.de) haben sich Verbände, Organisationen und Unternehmen der Agrarbranche zusammengeschlossen. Ihr gemeinsames Anliegen ist es, über die moderne Landwirtschaft zu informieren und den Dialog zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft zu stärken. Der Verein zählt aktuell 60 Mitglieder und wird von rund 200 landwirtschaftlichen Betrieben unterstützt.Pressekontakt:Beatrix ReißigKommunikationForum Moderne Landwirtschaft e.V.Fanny-Zobel-Str. 7, 12435 BerlinTel. +49 (0) 30 814 5555 - 70Mobil +49 (0) 1523 396 8394E-Mail b.reissig@moderne-landwirtschaft.deWeb www.moderne-landwirtschaft.deOriginal-Content von: Forum Moderne Landwirtschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29845/4771760