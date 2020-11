DJ EZB/Schnabel: Besicherter Geldmarkt braucht ausreichend Sicherheiten

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) achtet nach den Worten von EZB-Direktorin Isabel Schnabel genau darauf, dass die auf dem besicherten Geldmarkt tätigen Akteure über genug Wertpapiere als Sicherheit verfügen. "Die Verfügbarkeit von Sicherheiten auf den besicherten Märkten wird für das Funktionieren der Märkte entscheidend sein, vor allem vor dem Hintergrund der anhaltenden Zentralbankkäufe", sagte Schnabel laut veröffentlichtem Redetext bei einer Geldmarktkonferenz der EZB. Dies gelte, obwohl die fiskalische Reaktion auf die Covid-Krise die Knappheit an Sicherheiten gemindert werde.

Schnabel wies darauf hin, dass die generelle Knappheit an solchen Papiere vor allem das Ergebnis der seit der Finanzkrise bestehenden Neigung von Banken sei, Geld nur noch gegen Sicherheit zu verleihen. In die gleiche Richtung wirke die regulatorische Anforderung an die Institute, viel mehr liquide und hochwertige Sicherheiten zu halten.

November 23, 2020 10:10 ET (15:10 GMT)

