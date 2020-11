Mit dem nächsten großen Update auf iOS 15 können sich Besitzer einiger iPhones auf das Supportende einstellen. Ein Bericht legt nahe, dass unter anderem das beliebte, kompakte iPhone SE von 2016 dran glauben muss. iOS 14 ist erst vor ein paar Wochen in finaler Version veröffentlicht worden, schon stehen erste Gerüchte zum Nachfolger aus recht zuverlässiger Quelle an. Denen zufolge wird Apple im Unterschied zum Update von iOS 13 auf iOS 14 ein paar iPhone-Modellen den Weg zum nächsten großen Update versperren. iOS 15: iPhone SE (2016) und 6s sollen kein Update mehr erhalten Wie das Blog The Verifier in ...

