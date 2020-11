DJ GM ruft 5,9 Millionen Autos mit Takata-Airbags zurück

Von Dave Sebastian

NEW YORK (Dow Jones)--Die General Motors Co ruft 5,9 Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten. Die betroffenen SUV und Pickups haben einen Airbag des japanischen Herstellers Takata und GM hatte sich darum bemüht, diese Autos nicht zurückrufen zu müssen. Dies habe die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA aber abgelehnt, teilte der Autobauer mit. Die Behörde argumentiert, das Risiko von umherfliegenden Metallteilen durch die Airbags bei diesen Fahrzeugen sei genauso hoch wie bei den Pkw, die bereits in die Werkstätten beordert waren.

GM muss der NHTSA nun innerhalb von 30 Tagen einen Plan vorlegen, wie der Rückruf abgewickelt werden kann. Der Autobauer betonte, nicht mit der Entscheidung der Behörde einverstanden zu sein. Das Unternehmen werde aber nun die Schritte für den Rückruf einleiten.

Takata war wegen der fehlerhaften Airbags und der Kosten der Rückrufe auch bei anderen Autoherstellern 2017 in die Insolvenz gerutscht. Die Autobauer mussten Milliardenbeträge zurückstellen, um für die Kosten der Rückrufe gewappnet zu sein.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2020 11:21 ET (16:21 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.